«المسرح الكشفي» يفتتح اليوم دورته السادسة



تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016 الشارقة (وام) برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، اليوم، الدورة السادسة من مهرجان المسرح الكشفي بمشاركة عروض تمثل مفوضيات الكشافة في الدولة بمعظمها. وتأتي هذه الدورة - التي تستمر يومين- بعد سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات النظرية التي نظمت في الفترة الماضية بهدف تمليك المشاركين من المنتسبين إلى الكشافة الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنجاز عروض مسرحية تبرز مهاراتهم، وتظهر قدراتهم في التأليف والتشخيص، انطلاقاً من معارفهم ورؤاهم المتعلقة بالحركة الكشفية.