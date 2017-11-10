«صير بني ياس».. ملاذ بيئي بكر

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتبع جزيرة صير بني ياس، إحدى أكبر محميات الحياة البرية في الجزيرة العربيّة، برامج تناسل للفصائل المهددة بالانقراض، ما جعلها محمية بيئية بامتياز، تضم آلاف الحيوانات والطيور الطليقة، وملايين الأشجار والنباتات.

وأكد مسؤولون بشركة التطوير والاستثمار السياحي في إمارة أبوظبي، أن جزيرة صير بني ياس، والمياه المحيطة بها، موطن لمجموعة واسعة من الحيوانات، من بينها الفهود، والزرافات، والضبع العربي، والخفافيش، مشيرين إلى أن مجموع الحيوانات بأنواعها الستة والعشرين بلغ نحو 16.233 حيواناً.

وتقوم إدارة عمليات جزيرة صير بني ياس، التابعة للشركة، بالاهتمام بجميع الأنواع النادرة وإكثارها بالتزاوج والتلقيح، من خلال توفير البيئة المناسبة لطبيعة الحيوانات والاهتمام بها خلال مرورها بالمرحلة الحرجة الأولى إلى أن تصبح قوية وقادرة على التأقلم والاندماج مع القطيع.

وتحتضن جزيرة صير بني ياس واحداً من أكبر قطيع المها العربي المهدد بالانقراض على مستوى العالم، إلى جانب حيوانات أخرى مهددة بالانقراض، مثل الفهد، والطهر العربي، والضبع العربي، وطير الرية الكبرى، ومها شرق أفريقيا، والمها، وأبو حراب، والغزال الجبلي، والظبي الأسود، وظبي الماء، والمها العربي، وطير الحبارى.