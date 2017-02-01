«برلين السينمائي» يتحدى الأزمات بالتفاؤل



تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017 برلين (أ ف ب) ينتظر مشاركة بينيلوبي كروث وهيو جاكمان وكاترين جونوف وايثان هوك في مهرجان برلين السينمائي الذي كشف المنظمون عن برنامجه «المتفائل» في عالم تشوبه الأزمات. ففي الدورة السابعة والستين لمهرجان برلين سيعرض 400 إنتاج دولي من بينها 18 في إطار المسابقة الرسمية لنيل جائزة الدب الذهبي في 19 فبراير خلفاً للوثائقي الإيطالي حول المهاجرين «فوكوماري». وأكد مدير المهرجان ديتر كوسليك أن البرنامج سيكون على قدر سمعة مهرجان سينمائي كبير ملتزم وسيسعى إلى بث بعض التفاؤل في عالم يواجه أزمات. وأوضح: «لقد وضعنا برنامجاً للأفلام الطويلة مع مواضيع تركز على الشجاعة والتفاؤل ومفعمة بالفكاهة». ويفرد المهرجان الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية مرة جديدة حيزاً كبيراً لسينما المؤلف الأوروبية مع مخرجين من أمثال البولندية أجنيشكا هولاند (أوروبا أوروبا - 1990)، والألماني فولكر شلوندورف، والفنلندي أكي كوربسماكي، والروماني كالين بيتر نيتسر الفائز بالدب الذهبي عام 2013 عن «أم وابنها». ويرأس لجنة التحكيم المخرج الهولندي بول فيرهوفين، وتضم بين أعضائها ماغي غيلنهال والمنتجة التونسية درة بوشوشة.