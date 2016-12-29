6 شعراء من تونس يستذكرون التاريخ والحاضر

محمد عبدالسميع (الشارقة)

ضمن برنامج «ملتقى الشارقة للشعر العربي»، نظم بيت الشعر التابع لدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، أمس الأول، في مقره في المنطقة التراثية، أمسية شعراء من تونس، بحضور عبدالله العويس رئيس الدائرة، ومحمد القصير مدير الإدارة الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر، وعدد من الأدباء والكتاب والشعراء والمثقفين وعشاق الشعر.

شارك في الأمسية الشعراء: المنصف المزغني، محمد الغزي،، المنصف الوهايبي، سنية مدوري، صلاح الدين الحمادي، هنده محمد. وأدارها الإعلامي نوزاد جعدان الذي أشار إلى أن شعراء اليوم تتعدد موضوعاتهم وتهلل للنقاء والجمال وتشرب العطر من رائحة تونس الخضراء، المعنى في نصوصهم فطرياً محافظاً على عفويتهم وإبداعاتهم.

ألقى المزغني مجموعة من القصائد المتعددة الألوان والأطياف، متفردة الأسلوب والإلقاء فيها تكثيف في المعنى والرمز، وتحتوي على تضادات ذات قافية موسيقية مؤثرة، ففي قصيدته «امرأة عائدة من الحرب»، يقول: (وَإِنِّي حَسِبْتُ فُؤَادِي عَنِ الحُبِّ تَابَ/‏‏‏ وَعَقْلِي إِلَى الرُّشْدِ ثَابَ/‏‏‏ فَغَافَلَنِي حِينَ ذَابَ/‏‏‏ وَلَمْ يَأْخُذِ القَلْبُ إِذْنَا/‏‏‏ اسْتَجَابَ إِلَى الحُبّ/‏‏ حَارَبَ حَتَّى أَصَابَتْهُ طَعْنَة).

ومن مجموعته الشعرية: «استجِبْ إنْ دَعتكَ الجبال«، قرأ الغزي قصيدة عن ملك أشبيلية»المعتمد ابن عباد«الملك المخلوع، والشاعر المنفي في عصر الصراع بين ملوك الطوائف، صور فيها رحلته من بداياته وصولاً إلى غربته وعزلته، مجسداً من خلالها كيف تضيع الأوطان ويغترب الإنسان.