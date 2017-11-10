سعيد بن كراز.. مكتشف كنوز التراث

أشرف جمعة (أبوظبي)

سعيد بن كراز باحث تراثي أخلص للبيئة الإماراتية القديمة التي تكتنز مفردات الآباء والأجداد التي تعبر عن سجلهم الزاخر في الحياة، في التعاملات اليومية، رحلات صيد، البر، وفي تعاملهم مع الإبل في الصحراء وفوق الجبال وفي أسلوب معيشتهم، واستطاع ابن كراز أن يسجل الكثير من المفردات التراثية من خلال البحث الدؤوب والتقاء الرواة من كبار السن في بيئاتهم الحقيقية، وفي أثناء حضورهم المهرجانات التراثية وجمع العديد من هذه المفردات والمعلومات القيمة في كتاب «الشارة» بجزئيه، فقد أعد مادة هذا البرنامج على أكمل وجه.

حكايات قديمة

يقول الباحث التراثي سعيد بن كراز مستشار التراث في دائرة الثقافة والسياحة: في المرحلة الثانوية تحديداً كان لدي شغف بالكتابة وخصوصاً الرسائل، وعندما سافر أصدقائي للدراسة في الخارج كنت أراسلهم وأكتب لهم بأسلوب مميز، وكان يرافقني في هذه المرحلة «الكتاب»، لافتاً إلى أنه ارتبط كثيراً بالبيئة التي عاش فيها، كون والده عاش قسطاً من حياته في البحر والآخر في القنص، وأنه أيضاً يكتب الشعر وأخوه من الشعراء المجيدين.

مبيناً أن هذه البيئة التي يلتقي فيها البر بالبحر بعوالمهما المختلفة رسخت في ذهنه حب البحث في الموروث الشعبي الأصيل الذي يعد من الكنوز في الحياة الإماراتية. ويشير إلى أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمفرداته التراثية، وأنه استفاد من قراءته العميقة في هذا المجال من خلال الاطلاع على الكثير من الكتب والحرص على الجلوس مع كبار السن من الرواة الذين يحملون في صدورهم الكثير من حكايات البيئة القديمة.