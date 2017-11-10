نجوم ضحايا جرائم بشعة

بينديكت يتعرض للخطف
كان الممثل الإنجليزي بينديكت كامبرباتش يقود سيارته بصحبة أصدقائه عندما ثُقِب إطار سيارته، وهاجمتهم عصابة من اللصوص، وفتشوا عن المال والأسلحة قبل ربطهم في صندوق السيارة، ولكنه استطاع هو ورفاقه جميعًا الهروب.
تسريب صور لورانس
في عام 2014، بدأ أحد المواقع الإلكترونية بتسريب صور عارية لنجمات هوليوود، مثل جنيفر لورانس، وكيت ابتون، وكيم كارداشيان وريهانا، وهو ما أثار غضبهن بشدة. وتحدثت جنيفر عن علانية عن الفضيحة بعد تسريت نحو 60 صورة لها وحدها من دون تصريح منها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت القرصنة بأنها «جريمة جنسية».
سرقة كارديشيان
كانت كيم كارديشيان موجودة في شقة خاصة فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس عندما اقتحم خمسة لصوص متنكرين جناحها، وهددوها بسلاح على رأسها وربطوها بعد أن سرقوا منها جواهر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني. ... المزيد