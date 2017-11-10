سياحة الكهوف.. تراث جيولوجي طبيعي بديع

هناء الحمادي (أبوظبي)

كانت الكهوف ولا تزال تراثاً جيولوجياً طبيعياً يسرد قصة تطوّر ونشأة الكهوف في المقام الأول، ويسطر تاريخاً لحضارات استعمرت هذه الكهوف وخلفت وراءها كتابات ونقوشاً جدارية لا تزال شاهدة على تاريخ حافل منذ الأزل.

المتأمل لطبيعة الكهف الداخلية يقف مشدوها أمام منحوتات طبيعية بديعة تتباين بين البلورات والكريستالات الكربونية والجبسية إلى الهوابط التي تتدلى من سقف الكهف والصواعد التي تنشأ من أرضية الكهف، في تمازج فريد من إبداع الطبيعة النابضة بالحياة.

وتكتسب الكهوف أهمية سياحية بالغة فيما تقدمه من مكنونات وتحف بديعة صاغتها أنامل الطبيعة، تتيح الفرصة للمهتمين بدخول قلب الجبال الجيرية لمشاهدة عالم نابض في قلب جبل أصم، كما أنها موضوع خصب للأبحاث العلمية والجيولوجية التي تتناول نشأة وتطوّر الكهوف قبل آلاف السنين، ومروراً بطبيعة المناخ الرطب الذي أدى إلى تكوين مثل هذه الكهوف، وانتهاء بدراسة البلورات الكلسية والجبسية وتقدير عمر الصخور عن طريق تحليل المحتوى الكربوني.

«بن جيموه»