كيت موس تكشف أسرار بشرتها المتوهجة

القاهرة (الاتحاد)

إذا كان هناك أحد يستحق عن جدارة لقب «رمز الجمال»، فلا شك أنها عارضة الأزياء الإنجليزية الساحرة كيت موس.

وعلى الرغم من أن العالم شهد جولاتها وصولاتها في مجال عرض الأزياء، إلا أنه من المعروف عن كيت أنها لا تكشف سوى عن القليل من حياتها الشخصية بما يتضمن روتين جمالها. إلا أنها تشارك الآن بعض أسرارها مع موقع «harpers bazaar»، لتتحدث عن طرق عنايتها ببشرتها وتعاونها مع العلامة التجارية «ديكورتي Decorte».

وقالت كيت إن حمام الثلج هو أفضل خدعة تعلمتها لإخفاء الإرهاق حول العينين المتعبين وشد البشرة، حيث تملأ وعاء بمكعبات الثلج والماء البارد وشرائح الخيار وتضع وجهها بها لأطول فترة ممكنة، وهي الطريقة التي تُقلل على الفور من الانتفاخات وتُصقل الجلد. وأوضحت كيت أنها تحب البساطة والتمتع ببشرة خالية من المكياج أثناء العطلات، لاسيما أنها ترهقها بالكثير من المكياج خلال العمل، كم أنها تحب تدليك الوجه عندما تستطيع.

وأضافت أن روتين قبل النوم بسيط للغاية، حيث تكتفي بغسل وجهها برغوة منظفة لطيفة ثم تضع الكريم الكثيف، وهو نفس بساطة روتين النهار، إذ إنها تضع الأساس من البودرة ثم القليل من البرونزر لتوهج البشرة.

وقالت كيت إنها تستخدم الأقنعة المرطبة والمغذية للبشرة أثناء وجودها على متن الطائرة، وتحب ترطيب بشرتها بشكل مكثف دائماً.