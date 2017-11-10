الإيماءات البسيطة أكثر تعبيراً عن الحب

القاهرة (الاتحاد)

أكد بحث جديد أن سر الزواج السعيد يكمن في الإيماءات الصغيرة التي جاءت بأعلى قائمة الأشياء التي تجعل الناس يشعرون بالحب، وليس الكلمات الرومانسية الواضحة. واتفق الباحثون، حسبما قال موقع «dailymail»، على أن الإيماءات البسيطة تُشعر الطرف الآخر بالحب أكثر من القول ببساطة: «أنا أحبك».

وأوضحوا أن الإيماءات الرومانسية التي تجعل الشخص يشعر بالسيطرة على سلوكياته كانت أسرع طريقة لإنهاء العلاقة مثل الضغط عليه من الطرف الآخر لمعرفة أين كان في جميع الأوقات؟

ووجد باحثون في ولاية بنسلفانيا، أن المشاركين في الدراسة أجمعوا على أن السلوكيات العاطفية مؤشر على الحب.

وقام الباحثون بتجنيد 495 شخصاً من البالغين الأميركيين للإجابة على الاستبيان، ووجدوا أن السيناريوهات البسيطة اليومية أشعرت الناس بأنهم محبوبون أكثر من الحركات المفرطة.