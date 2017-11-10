«يحقنون» شفاههم تشبهاً بالمشاهير

القاهرة (الاتحاد)

كشف جراح تجميل أميركي، أن عدد الرجال المتوافدين عليه لحقن الفيلر في شفاههم لتبدو أكثر امتلاءً، ولكن بشكل قوي غير أنثوي شهد تزايداً كبيراً مؤخراً.

وأوضح الدكتور ريان مايركس جراح تجميل في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في حوار خاص لموقع «ديلي ميل»، أن العملاء غالباً ما يحملون صورة واحد من 4 نجوم يرغبون في شفاه تشبه شفاههم وهم براد بيت وتشانينج تيتوم وهاري ستايلز وهنري كافيل.

وأضاف أن عدد الرجال الذين خضعوا لجراحة تجميلية في 2016 زاد 3% عن عام 2015، وزاد بنسبة 28% منذ عام 2005. وخضع 74% في الفترة من 2015 إلى 2016 لعمليات جراحية صغيرة مثل عمليات حقن الشفاه.

وقال الدكتور ريان، إنه عادةً ما تتضمن هذه العملية الحقن بمادة مالئة مثل الريستالين أو الجوفيديرم أو الكولاجين، والتي تتكلف ألف دولار لكل مللي لتر.