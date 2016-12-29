فيل بري يقتل امرأة ويصيب رجلين



تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016 كاتمندو (د ب أ) قالت الشرطة المحلية في نيبال إن فيلاً برياً قتل امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وأصاب رجلين في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، في قرية بالقرب من حديقة وطنية جنوب غربي نيبال. وصرح نيترا ماني جيري وهو أحد كبار الضباط النيباليين بأن قطيعاً يضم ثلاثة من الأفيال اقتحم قرية ماناو في مقاطعة بارديا وبدأ في ارتكاب حوادث تخريب في المنطقة. وأوضح الضابط في تصريحات لوكالة (د. ب. أ) الألمانية، أن «أحدهم قتل امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً وأصاب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً ورجلا يبلغ من العمر 56 عاماً». وأضاف جيري أن الأفيال البرية دمرت أربعة منازل قبل أن تعود الى المحمية الطبيعية بحديقة بارديا الوطنية.