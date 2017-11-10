«عطر أبوظبي».. من الموروث

نسرين درزي (أبوظبي)

أعلن مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس الأول، نتائج مسابقة تصميم زجاجة عطر أبوظبي، وفاز في المسابقة 5 مواطنين هم، فواز خالد في المرتبة الأولى، هاجر الطنيجي بالمرتبة الثانية، مريم الرميثي وشركة موتيف ديزاين بالمرتبتين الثالثة والرابعة، ومريم الحوسني بالمرتبة الخامسة. تضمنت التصاميم نماذج للمحتوى المحلي من بيئة أبوظبي، عكست الهوية الوطنية بأجمل ملامحها.

وتحدثت ل «الاتحاد» مريم الهاملي رئيسة قسم الاتصال الاستراتيجي في المكتب الحكومي عن الخطوة التالية لمبادرة عطر أبوظبي، موضحة أن شكل الزجاجة التي ستحمل اسم العطر سوف يستلهم من التصاميم الفائزة، والتي اختارتها لجنة التحكيم التابعة لفريق عمل الهوية من ضمن 30 تصميماً في المرحلة نصف النهائية.

وذكر المواطن فواز خالد الفائز بالمرتبة الأولى بمسابقة عطر أبوظبي، أنه فخور بانتقائه ضمن أفضل التصاميم، وقال: «إنه عمل لإتمام مشروعه على مدى أسبوعين بمعدل 20 ساعة في اليوم، واستوحى فكرته من جسر المقطع الذي يربط بين التاريخ والحضارة، في تماسك ينسحب كذلك على الزجاجة نفسها، إذ يمكن إعادة استخدامها بعدما تفرغ من قبل السياح كقطعة تذكارية يأخذونها معهم، وفيها رمال صحراء عاصمة الإمارات».

وكانت مسابقة تصميم زجاجة عطر أبوظبي قد جاءت كمبادرة محلية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على المشاركة في استكمال مشروع عطر أبوظبي الذي يمثل بصمة متفردة للعاصمة، ويهدف العطر إلى إيجاد مكوّن حسي جديد يعكس تفرد أبوظبي، ويترك انطباعاً إيجابياً ومميزاً لدى سكانها والزوار، ويتضمن مشروع عطر أبوظبي 4 عطور متفردة، ويحمل كل منها رمزية ذات رابط تاريخي وثقافي بالموروث الشعبي، وتتضمن مجموعة العطور مزيجاً مستوحى من روائح القهوة والتمور والعود العربي والأزهار والحمضيات، ومن المقرر أن يتم استخدام مجموعة عطر أبوظبي في المرافق السياحية والحكومية على مستوى الإمارة.