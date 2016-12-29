لوحة سيارة بدبي هدية سلمان خان في عيد ميلاده

دبي (أ ف ب)

اشترى رجل أعمال باكستاني مقيم في دبي، لوحة سيارة تحمل تاريخ ولادة النجم البوليوودي سلمان خان، معلناً أنه ينوي إهداء اللوحة إلى الممثل الهندي الشهير.

وذكرت صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية أمس الأربعاء أن علي مالك أنفق 11,400 درهم (حوالي ثلاثة آلاف دولار) لشراء اللوحة «27/‏‏12 اس»، تاريخ ميلاد خان.

ونقلت الصحيفة عن مالك قوله، إنه ينوي إهداء اللوحة إلى الممثل البوليوودي، على أن يستخدم خان اللوحة على إحدى سياراته لمدة معينة ثم يقوم ببيعها في مزاد علني يعود رعيه إلى مؤسسات خيرية في دبي.

وقال مالك إن نشاطات سلمان الخيرية «تلهمني»، مشيراً إلى العلامة التجارية للملبوسات التي يملكها الممثل، والتي تتبع شركة توزع أرباحها على الأطفال المحتاجين.

وشارك خان في أكثر من 100 عمل في بوليوود منذ نجاح فيلم «وقعت في الغرام» في الثمانينيات.

ويذكر أن هيئات الطرق في دبي ودولة الإمارات عموماً، تتيح لمالكي السيارات اختيار أرقام لوحات سياراتهم من على مواقعها الإلكترونية، كما تنظم مزادات دورية على لوحات السيارات المميزة.