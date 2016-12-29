دراسة: 5 أيام احتفالات الفراعنة برأس السنة

الأقصر، مصر (د ب أ)
قالت دراسة تاريخية مصرية حديثة، صدرت بمناسبة احتفالات العالم برأس السنة، إن احتفالات قدماء المصريين بقدوم العام الجديد، كانت تستمر خمسة أيام كاملة.
وأشارت الدراسة، الصادرة عن مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، بصعيد مصر، وأعدها عالم المصريات، الدكتور محمد يحيى عويضة، والباحثة المصرية الدكتورة منى أبوهشيمة، أن مصر الفرعونية، كانت تتحول إلى ساحة للمهرجانات والاحتفالات طول تلك الأيام، التي كانت تبدأ قبيل حلول العام الجديد، بخمسة أيام، وتنتهى بحلول ليلة رأس السنة الجديدة.
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وبحسب الدراسة، فقد أضيفت أيام النسيء الخمسة تكريماً لمولد أوزوريس، وحورس وست وإيزيس ونبت حب، وفي تلك الأيام، لا يؤدي أي عمل، وكانت رأس السنة، يطلق عليها اسم «ويبت رينبت» أي «افتتاح العام»، وهو الحدث الفلكي الأهم والأكثر بهجة في مصر القديمة.
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ويتخلل تلك الاحتفالات والسباقات، تناول الأطعمة والمشروبات مثل البط البري والأوز المشوي والسمك المجفف والفطائر المحشوة، والكعك بمختلف أنواعه.