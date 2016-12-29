وستبروك يحقق ثلاثيته المزدوجة الـ 52

لوس انجلوس(أ ف ب)

حقق راسل وستبروك نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر الثلاثية المزدوجة («تريبل دبل») الـ 52 في مسيرته، ليقود فريقه للفوز على ميامي هيت 106-94، ضمن دوري السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل وستبروك، المرشح لجائزة افضل لاعب في الدوري العادي هذا الموسم، 27 نقطة، وأضاف 17 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وهي الثلاثية المزدوجة الخامسة عشرة له هذا الموسم، وحققها قبل 6,40 دقيقة من نهاية الربع الثالث، لتكون المرة الرابعة التي يحقق ذلك في ثلاثة ارباع فقط من المباراة.

وبات وستبروك ثاني لاعب فقط في البطولة يحقق 30 ثلاثية مزدوجة في السنة نفسها (على مدار موسمين) منذ اوسكار روبرتسون (1961). ألا أن الأخير لا يزال يحمل الرقم القياسي لعدد الثلاثيات المزدوجة (62) في موسم واحد (1961-1962).