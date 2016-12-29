«كأس الصفوح» للقدرة ينطلق في سيح السلم

الاتحاد (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، في السابعة من صباح اليوم الصفوح للقدرة لمسافة 120 كيلو متراً، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 32 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تبلغ مسافتها 30 كيلومتراً، وتم ترسيمها باللون الأزرق، وتعقبها فترة راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 18 كيلومتراً.

وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة يوم أمس، وتم التأكد من مطابقتها المواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 60 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏ساعة.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضا عددا من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق التواجد في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جدا، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، وتمنع أيضا الأطقم المرافقة في المحاور من اقتراب السيارات من الخيول، وكذلك القيام بأي عمل يزعج الخيول المشاركة أو يؤثر على أدائها، كما يمنع أعطاء الماء، أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.

وتنظم مدينة دبي الدولية للقدرة، العدد الأكبر من السباقات،وتشهد 28 سباقا وبطولة، تغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداء من البطولات الدولية الكبرى لمسافة 160 «3 نجوم» ومسافة 120 «نجمتان» والسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، إضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

ونظمت مدينة دبي الدولية للقدرة وبنجاح تام 6 سباقات لمختلف الفئات كان نصيب الأسد فيها لسباقات الإسطبلات الخاصة التي استأثرت بنصف العدد، وهي سباق الوصل في مستهل موسم مدينة دبي الدولية، وسباق المرموم، وأخيرا سباق اليوم الوطني، كما شهدت أيضا سباق الفهيدي لمسافة 120 كم دولي «نجمتين» وسباق جميرا لمسافة 120كم، وسباق سيح السلم لمسافة 100 كم.