منتخب اليد يبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد

عماد النمر (دبي)

بدأ منتخبنا الأول لكرة اليد المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي، استعدادا للتصفيات الآسيوية في كوريا الجنوبية التي تقام من 18 إلى 28 من يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2019 التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك، وخاض منتخبنا أول حصة تدريبية له في صالة نادي شباب الأهلي- دبي، أمس الأول وتختتم المرحلة غدا، بعدها يحصل المنتخب على راحة لمدة يوم، استعداداً للسفر إلى السعودية لدخول المرحلة الرابعة، حيث يقيم معسكرا في الرياض لمدة أسبوع.

وكان منتخبنا أقام معسكراً في تونس لمدة أسبوعين خاض خلالها عدة مباريات تجريبية، واستفاد كثيرا من التدريبات والمباريات التي خاضها وتعرف خلالها على كرة اليد الأفريقية التي تتمتع بالقوة، ما ساعدت الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بصورة جيدة وزيادة معدلات اللياقة البدنية ورفع المهارات الفنية للاعبين.

وأكد محمد الحمادي مدير المنتخب، أن معسكر تونس حقق أهدافه تماما، من حيث الاحتكاك مع المدرسة الأفريقية، إلى جانب زيادة التفاهم والتجانس بين اللاعبين، حيث شهد المعسكر انضباطا من الجميع لأجل الخروج بأفضل استفادة منه.

وحول العودة مبكرا من تونس وإلغاء مباراتين وديتين قال: الأمر كله تعلق بحجوزات الطيران، فوجدنا أفضل حجز من تونس عبر القاهرة ترانزيت، لكن قبل الموعدة الذي نريده بيومين أو بعده بأسبوع، فاضطرت البعثة لاختصار يومين فقط من المعسكر للحاق برحلة القاهرة إلى الإمارات.

وتحدث الحمادي عن المرحلة الحالية من الإعداد، وقال: متفائلون ببرنامج الإعداد الخاص بالمنتخب، ونأمل أن نصل إلى الجاهزية المطلوبة، مشيرا إلى أن الجهازين الفني والإداري يبذلان جهودا كبيرة من أجل إعداد المنتخب بصورة تساعد على تقديم أداء مشرف في التصفيات المقبلة في كوريا.