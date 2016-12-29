تجهيز منتخب «شاطئية اليد» للمشاركة في «دولية دبي»

رضا سليم (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد اليد في اجتماعه أمس الأول برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، بدء تجهيز منتخب الشاطئية للمشاركة في بطولة دبي الدولية، التي تقام من 22 إلى 26 فبراير المقبل، وتكليف محمد الطابور المدير المالي للاتحاد وعبد الله الكعبي رئيس لجنة كرة اليد الشاطئية بإعداد ميزانية للمنتخب للمشاركة في البطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد عبد الكريم جلفار، وحضور الأعضاء في مقر الاتحاد أمس الأول. وتطرق الاجتماع إلى لائحة المسابقات في الاتحاد، وقرر تنقيح اللائحة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستقبل اللعبة على أن يتم العمل بها اعتبارا من الموسم المقبل 2017-2018، كما اعتمد المجلس النظام الأساسي للاتحاد والذي تم إعداده لأول مره لتسيير أمور اللعبة علي أن يتم رفعه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاعتماده.

من ناحية أخرى، تشهد صالات اليد اليوم، مباريات الجولة الخامسة لدوري أقوياء اليد وهي الجولة الأخيرة قبل توقف الدوري الذي يعود مجددا في فبراير المقبل، فيما تقام خلال هذه الفترة كأس نائب رئيس الدولة وهي البطولة المخصصة للاعبين المواطنين فقط، وتنطلق 3 يناير وتستمر حتى يوم 14 من الشهر نفسه.

ويلتقي اليوم العين مع الجزيرة في صالة البنفسج والشعب مع الوصل في صالة الكوماندوز والأهلي مع الفريق الدولي «دي أي اتش سي» في صالة مكتوم بن محمد في النادي الأهلي والشباب مع الشارقة في صالة الجوارح في قمة الجولة.

ويتصدر فريق الوصل قمة جدول الدوري برصيد 10 نقاط يليه فريق الشباب برصيد 8 نقاط والشارقة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ودي أي اتش سي في المركز الثالث مكرر برصيد 7 نقاط والعين الخامس 6 نقاط متساويا في النقاط مع النصر السادس والشعب السابع والجزيرة الثامن، بينما الأهلي في المركز التاسع والأخير برصيد 3 نقاط.

وتأتي مباراة الشباب والشارقة لتكون قمة الجولة، ورغم أن الجوارح في المركز الثاني والشارقة الثالث والفارق بينهما نقطة واحدة إلا أن كلاهما يطمح في أن يقفز للصدارة ويشارك الوصل في القمة التي سيطر عليها على مدار 4 جولات كما أن مستوى الفريقين يؤهلها لقمة الجولة نظرا لأن كل فريق قدم مستويات مميزة في المباريات الماضية. وتأتي أفضلية الملك الشرقاوي في كونه لعب 3 مباريات فقط، فيما لعب الوصل والشباب 4 مباريات، وهو ما يعني أن فوز الشارقة يقربه من القمة، إلا أن الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الوصل المتصدر مع الشعب المنتشي بالفوز الأول في الدوري والذي حققه في الجولة الماضية على الجزيرة.

أما لقاء الديربي بين العين والجزيرة في صالة الزعيم العيناوي، فتعد مواجهة خارج الحسابات رغم ظروف الفريقين، حيث فاز العين على النصر في الجولة الماضية وهو أول فوز للفريق ويدخل المواجهة بمعنويات عالية وكامل قوته، بينما الجزيرة خسر على ملعبه أمام الشعب ولديه غيابات كثيرة في مقدمتهم المحترف الصربي فيجين، ورغم كل هذه الحسابات إلا أن المباراة دائما ما تكون مختلفة وعكس التوقعات، حيث يحاول العين الخروج من دائرة الـ 6 نقاط وفض الشراكة مع النصر والشعب، والجزيرة فيما يحاول الأخير العودة والتعويض وفوز فريق على أخر يفض الشراكة بينهما.

ويستضيف الأهلي، الفريق الدولي في محاولة لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم ورغم أن نتيجة اللقاء لن يحصد منها الأهلي سوى على نقطة واحدة سواء في حال الفوز أو التعادل أو الخسارة إلا أن الفريق يبحث عن فوز معنوي يسجله في مشواره في الدوري فلم يسبق أن خسر الأهلي أول 3 مباريات في بداية الموسم، في حين أن الفريق الدولي حقق الفوز على النصر وتعادل مع العين وخسر في مباراتين إلا أن الفريق يملك مجموعة جيدة من الأجانب، ويسعى لتحقيق نتائج جيدة في الدوري هذا الموسم.