العوضي بطلاً لكأس الخليج للتنس في الفجيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

توج عمر العوضي لاعب منتخبنا الوطني بلقب فردي الرجال في منافسات كأس الخليج للتنس 2016 التي أقيمت تحت رعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس، وبتنظيم من اتحاد التنس.

واستحق عمر العوضي الفوز باللقب، بعد أن تغلب على الكويتي عبدالله يعقوب في النهائي بنتيجة1/‏2، كما فاز اللاعبان مبارك شنان الحراصي وموسى شنان الحراصي من قطر ببطولة الزوجي في نفس البطولة، بعد منافسة قوية مع الفريق الكويتي المكون من عبدالله يعقوب وعبد الحميد محبوب. وأشاد عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس بمستوى البطولة المتميز من الناحية الفنية، والتنافس المثير في كل الفئات التي شملتها البطولة مشيرا إلى أن البطولة حققت نجاحات كبيرة بفضل التعاون المشترك بين اتحاد التنس ونادي الفجيرة للتنس.