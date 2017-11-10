شركة فرنسية تطور سيارة أجرة ذاتية القيادة

واشنطن (د ب ا)-

كشفت شركة صناعة تكنولوجيا السيارات الفرنسية «نافيا» النقاب عن سيارة أجرة من فئة السيارات الصالون ذاتية القيادة.

وهذه السيارة تعمل بالكهرباء تماماً وتستطيع حمل حتى 6 ركاب ولن يكون فيها مقعد للسائق ولا عجلة توجيه ولا دواسات ولا مكابح. ومن المقرر بدء بيع سيارة الأجرة هذه في مختلف أنحاء العالم في يوليو 2018 على أقرب تقدير.

وتستخدم السيارة التي تحمل اسم «أوتونوم كاب» 6 كاميرات لقراءة إشارات المرور ورصد أي عقبات موجودة في طريقها، كما تحتوي على 10 وحدات استشعار لرصد النطاق المحيط بها، إلى جانب استخدام خريطة رقمية ثلاثية الأبعاد و4 أجهزة رادار لحساب سرعة حركة الأشياء المحيط بها، وتكنولوجيا الجيل الرابع من الهاتف المحمول والتي تسمح للسيارة بالاتصال بمراكز الرقابة والسيطرة التي تعتمد على العنصر البشري.

وتعتزم شركة «نافيا» عرض سيارتها الأجرة الجديدة «أوتونوم كاب» خلال معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في مدينة لاس فيجاس الأميركية في يناير المقبل. كما تعتزم الشركة اختبار السيارة في فرنسا والولايات المتحدة خلال أبريل من العام المقبل.