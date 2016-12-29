يعقوب السعدي أفضل إعلامي عربي

أبوظبي (الاتحاد)

اختير الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، كأفضل إعلامي عربي لعام 2016، وذلك في الاستفتاء الكبير الذي تجريه مؤسسة «الأهرام» المصرية والذي يعد أضخم وأكبر استفتاء رياضي يقام في مصر والشرق الأوسط لاختيار الأفضل في العام 2016.

وجاء اختيار السعدي كأفضل إعلامي عربي لهذا العام بإجماع آراء لجنة الاستفتاء التي تضم كوكبة من أبرز وأشهر نجوم الرياضة المصرية ومسؤوليها برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة إلى أن اختيار السعدي لهذا اللقب جاء نتيجة جهوده الكبيرة والمتميزة في الحركة الإعلامية الرياضية، والدور البارز الذي يدعم به العلاقات العربية في المجال الرياضي، ولإخلاصه المهني الواضح ولما قدمه من أعمال استحق عليها إجماع اللجنة.

وتنظم «الأهرام» أعرق مؤسسة صحفية في العالم العربي، في وقت يمتد عمرها إلى 140 عاماً، حفلاً كبيراً يقام بهذه المناسبة في 2 يناير المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، لتوزيع الجوائز وتسليم الدروع للفائزين في الاستفتاء الذي يتضمن فروعاً عديدة أخرى تعلن في الحفل.