عبدالمنعم الهاشمي.. شخصية عـام 2016 الرياضية

أيام قليلة وتطوي الرياضة الإماراتية صفحة العام 2016، ويتطلع أبطالنا إلى العام 2017، لمزيد من الإنجازات والبطولات والصعود لمنصات التتويج ورفع علم الدولة في كل المحافل الدولية والقارية والعربية والخليجية. ورغم أن الإنجازات التي حققها أبطالنا دخلت في خزائن الزمن، إلا أنها ستبقى طويلاً في ذاكرة الرياضة الإماراتية بما سطره نجومنا في مختلف الألعاب من إنجازات رائعة ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الرياضة العالمية، ورفعت رايات الفخر في ميادين التألق والإبداع، ورسمت الفرحة فوق الوجوه، وأدخلت البهجة إلى القلوب، ولعل أبرزها دورة الألعاب الأولمبية «ريو 2016»، وأيضاً دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت أيضاً في البرازيل، فكل منهما كانت الأبرز في إنجازاتنا هذا العام.

وقد حرصنا على أن نواصل إجراء استفتاء «الاتحاد» لأفضل النجوم والأحداث على مدار العام، وقد وصلنا إلى النسخة الثالثة منه، وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي لنجوم العام في رياضة الإمارات، بمشاركة 216 شخصية، للتصويت في 5 فئات هي شخصية العام الرياضية، وأفضل إنجاز، وأفضل رياضي، وأفضل رياضية والحدث الأبرز في العام 2016.

وأسفرت نتائج الاستفتاء، عن فوز عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بصلاحيات الرئيس، بلقب شخصية العام، بعدما حصل على 168 صوتاً من إجمالي 216، وبنسبة 78%، فيما توزعت بقية الأصوات على عدد من الشخصيات الرياضية التي ساهمت بشكل كبير في إحداث طفرة، إلا أن اختيار الهاشمي جاء بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها اللعبة على مستوى أندية الدولة، وأيضاً على مستوى الإنجازات التي تحققت على مستوى المنتخبات، والأهم الإنجازات الشخصية له بعدما تم اختيار عبدالمنعم الهاشمي بالإجماع نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي بصلاحيات الرئيس، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي عقد هذا العام في أبوظبي، إضافة إلى تجديد الثقة به من قبل الدول الآسيوية الأعضاء في الاتحاد القاري للعبة، وإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الآسيوي بالتزكية، لدورتين مقبلتين حتى العام 2024.

أما جائزة أفضل إنجاز، فقد سارت في 3 اتجاهات، حيث كانت الميدالية البرونزية التي حققها توما في الجودو في أولمبياد ريو 2016، والإنجاز الذي حققته بعثتنا للمعاقين في دورة الألعاب البارالمبية في ريو في المقدمة، فيما دخل السباق، وصول فريق العين إلى المباراة النهائية لدوري آسيا لكرة القدم، وحصوله على الوصافة، إلا أن سباق الصدارة استمر بين برونزية توما وإنجاز المعاقين حتى الأمتار الأخيرة، ليحصل كل منهما على 90 صوتاً، وبنسبة 42%، فيما حصل العين على 36 صوتاً بنسبة 16%، وورغم عدم وصول الزعيم العيناوي إلى العلامة التي تمنحه اللقب، إلا أنه سبق أن حقق لقب بطل آسيا، وهو ما يجعل الوصافة أقل من الطموحات.

واكتسح عمر عبدالرحمن نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم وفريق العين وأفضل لاعب في آسيا، فئة أفضل رياضي، بنسبة 89% بعدما حصل على 192 صوتاً من أصل 216 صوتاً، فيما دخل سيرجيو توما بطل الجودو وصاحب برونزية ريو في المنافسة كأفضل رياضي بنسبة 11%، وحصل على 24 صوتاً، ويرى من اختاروا توما أنه أعاد الإمارات من جديد إلى الواجهة الأولمبية ويستحق اللقب.