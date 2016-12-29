الاستعراض الحر يدشن مهرجان «ليوا ـ تل مرعب»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، تنطلق اليوم أولى منافسات مهرجان «ليوا ـ تل مرعب» الرياضي في نسخته لـ2017 والتي تضم بطولات وأنشطة تدرج للمرة الأولى من خلال هذه المنافسة القوية والتحدي الشبابي الذي يقدم على مدار تسعة أيام. ومن المتوقع أن تشهد كالمعتاد ما يزيد على المئة ألف حاضر على مدار الأيام القادمة.

وتنطلق أولى المنافسات اليوم وغداً مع الاستعراض الحر للسيارات الذي يقام من خلال حلبة الاستعراض الخاصة بهذه الفئة والموجودة في منطقة تل مرعب، وهي من أكثر الحلبات تطوراً في المنطقة، وتحمل الكثير من السمات والصفات التي تجعلها في مقدمة بقية الحلبات، خاصة مع المواصفات التي تتميز بها هذه الحلبة وما تنفرد به من خصائص عن غيرها. فحلبة الاستعراض الدائرية والموصلة بشارع جانبي طويل لانطلاق السيارات، تتصل مباشرة بالحلبة وتعطي المتسابقين والسيارات فرصاً أكبر لتقديم أجمل استعراضات وحركات مثيرة بالسيارات، هذه الميزة موجودة فقط في حلبة تل مرعب، وقد تكون من أكثر أسرار إقبال الشباب الكبير على المشاركة والحضور، وهو الإقبال الذي لا نجده في أي مكان آخر من نوعه.

وتنطلق المنافسة اليوم مع ثلاث فئات هي: «التي» و«الإن»، و«التوربو»، وكان آخر موعد للتسجيل مساء أمس من خلال موقع النادي، حيث أقفل باب التسجيل لاحقاً مع توقعات بوصول عدد المسجلين إلى أرقام قياسية من خلال المنافسة التي تستمر على مدار يومين. وتعد منافسات اليوم في الجولة الأولى تأهيلية للجولة الثانية غداً من الاستعراض، حيث سيتأهل عدد معين من المتسابقين اليوم إلى الجولة الثانية غداً والتي ستكون ختام الاستعراض.

وكشف عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي الغربية الرياضي أن مهرجان« ليوا - تل مرعب» في مختلف المواسم التي أقيم من خلالها طوال السنين الماضية، نجح في اختصار المسافات بين المتسابقين والمشاركين كافة وعشاق رياضات الاستعراض بالسيارات وصعود التل والمنافسات الأخرى أيضاً.