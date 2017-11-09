ترامب يخترق «جدار الحماية العظيم» ويغرد من الصين

بكين (د ب أ)

على الرغم من أن وسيلة التواصل المفضلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي موقع «تويتر»، محجوبة في الصين، إلا أنه استطاع نشر سلسلة من التغريدات بعد وصوله العاصمة بكين، أمس الأربعاء، ضمن جولته الآسيوية الحالية.

ونشر الرئيس الأميركي تغريدات تراوح محتواها بين الثناء على مضيفيه الصينيين وتحذير كوريا الشمالية من عدم التقليل من شأن الولايات المتحدة. كما وجد لديه وقتًا ليشكر أنصاره الذين منحوه الفوز في انتخابات الرئاسة التي مضى عليها عام.

وأثار استخدام ترامب لموقع «تويتر» اهتمام مستخدمي الإنترنت الصينيين في الساعات التي سبقت وصوله يوم الأربعاء.

وقال أحد مستخدمي موقع «سينا ويبو»، شبيه «تويتر» في الصين: «تعالى إلى الصين وحاول أن تتجاوز الجدار»، في إشارة إلى «جدار الحماية العظيم» الذي يحظر مواقع الإنترنت مثل «فسيبوك» و«تويتر» و«جوجل» بالإضافة إلى مواقع أخبار بما في ذلك صحيفة «نيويورك تايمز».

وصرح نائب وزير الخارجية الصيني تشنج تسي قوانج للصحفيين الأسبوع الماضي بأن بلاده ليس لديها تحفظات حول إمكانية بقاء ترامب «على اتصال مع العالم الخارجي».

يشار إلى أن مستخدمي الإنترنت العاديين في الصين يلتفون حول الحظر الذي يفرضه «جدار الحماية العظيم» عن طريق ما يعرف ب «الشبكة الافتراضية الخاصة»، ولكن ترامب على الأرجح لديه قناته الخاصة التي تمكنه من الوصول إلى «تويتر» وتعتمد على الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» عندما اقتربت من بكين، إن «الرئيس سيغرد بكل ما يريد». وأضاف:«إنني متأكد من أننا نملك العتاد على متن هذه الطائرة لتحقيق ذلك».