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بالصور.. مدن صفيح أميركية.. مشردون حالهم يرثى لها
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تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

الاتحاد نت- وصفي شهوان

من ولاية فلوريدا إلى ولاية لويزيانا، رصدت مصورة محترفة حياة البسطاء والمشردين في الولايات المتحدة مقدمة بكاميرتها صوراً قاسية لحياة أولئك الذين لا مأوى ولا ملجأ لهم في البلد الأكبر والأكثر تقدماً وثراء في العالم.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وثقت عدسة المصورة ماري لو تلك الصور كمرحلة أولى في مشروعها الذي تعمل عليه حالياً وهو إعداد فيلم وثائقي عن المشردين يحمل اسم "هيكل من الفوضى" يظهر كيف يعيش أولئك المشردون البائسون في هيكل من الصفيح يتضمن مساكن عشوائية بدائية.

وأوضحت المصورة الأميركية أن فكرتها بدأت في تصوير المشردين منذ العام 1993 حيث كانت بدايتها في ميامي، التي يعيش فيها حوالي 1200 مشرد في مساكن غير آدمية، على حد قولها.

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