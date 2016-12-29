الزمالك والأهلي.. سباق الصدارة في «ديربي الإثارة»

القاهرة (د ب أ)

وسط أجواء شتوية ودرجة حرارة منخفضة تأتي القمة 113 بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي التي يحتضنها ملعب بتروسبورت اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ17 للدوري الممتاز، لتلهب ختام الدور الأول للمسابقة المحلية الأكبر في مصر وصاحبة الجماهيرية العريضة في الوطن العربي والقارة السمراء.

وجمعت قطبي الكرة المصرية 112 مباراة قمة في مسابقة الدوري فقط، فاز الأحمر في 40 مقابل 25 للأبيض وانتهت 47 مباراة بالتعادل.

والتقى الفريقان على مدار تاريخهما في 170 مباراة «112 مباراة في الدوري و31 بكأس مصر و4 مرات في السوبر المصري و8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا ومرة وحيدة في السوبر الأفريقي فيما التقيا ودياً 16 مرة» فاز أبناء الجزيرة في 70 مباراة مقابل 41 لأبناء ميت عقبة وانتهت 59 مواجهة بالتعادل.

ويعد الديربي الأقدم عربياً، الصدام الأول بين الثنائي محمد حلمي المدير الفني للزمالك، وحسام البدري المدير الفني للأهلي، على الرغم من أن كليهما خاض مباريات قمة لكن أمام مدربين آخرين.