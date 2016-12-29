«عموري» نجم ليلة «جلوب سوكر» للجوائز العالمية

دبي (الاتحاد)

تحولت أنظار العالم أمس الأول إلى دبي، حيث التقى النجوم في ليلة ساحرة جمعت أبطال الساحرة المستديرة لإعلان الفائزين بجوائز «جلوب سوكر» بفئاته المتنوعة، وسط تألق نجمنا عمر عبد الرحمن «عموري»، الذي حصد جائزة أفضل لاعب خليجي لعام 2016، ليضيفها إلى سلسلة إنجازاته هذا الموسم في عام شهد تتويجه أيضاً بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية والعديد من الجوائز الأخرى، فيما كان نصيب الأسد لصالح ريال مدريد الإسباني بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، ونال «الملكي» جائزة أفضل نادٍ لعام 2016، والإسباني فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس نادٍ.

حضر الحفل خليفة سليمان المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وحشد من نجوم كرة القدم وأبرز صناع القرار من حول العالم، وممثلي الشركات الراعية للحفل.

وجاء الإعلان عن فوز عموري وسط تصفيق وتفاعل كبير من الحضور،وقام المدرب الإيطالي القدير فابيو كابيلو الذي أعلن فوزه، بتسليمه الجائزة التي تفوق فيها في الترشيحات النهائية على السعودي ياسر الشهراني والعماني علي الحبسي.

وأكد عمر عبد الرحمن، أن فوزه بجائزة أفضل لاعب خليجي، تحقق بفضل زملائه في المنتخب والنادي. وقال: «أدين لهم جميعاً بالشكر، من دونهم لم يكن «عموري» ليوجد هنا اليوم، ويتسلم هذه الجائزة، طموحاتي دائماً أن أساعد المنتخب والنادي لتحقيق أفضل النتائج قبل التفكير بالجوائز الفردية التي تأتي لتزيد المسؤولية عليه لمضاعفة الجهود، والسعي لتحقيق النتائج التي يطمح إليها الجمهور دائماً».