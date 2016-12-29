انكماش الاقتصاد الكوبي في 2016

هافانا (أ ف ب)
أعلن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، أمس، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا أدت إلى انكماش في الاقتصاد في عام 2016 للمرة الأولى منذ سنوات.
وتابع كاسترو أمام الجمعية الوطنية أن الاقتصاد تراجع بـ 0,9% بالمقارنة مع النمو بنسبة 4,4% التي أعلنتها الحكومة قبل عام. وتعاني فنزويلا، الحليفة المقربة لكوبا والتي تمدها بدعم اقتصادي كبير، من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تراجع أسعار النفط الذي يعتبر اهم صادراتها.
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وتشهد فنزويلا انكماشا للسنة الثالثة، وسجلت أعلى نسبة تضخم في العالم قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 475% العام 2016.