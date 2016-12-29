تباطؤ اقتصاد فيتنام

هانوي (د ب أ)

ذكرت حكومة فيتنام أن الاقتصاد شهد أول تباطؤ له منذ أربع سنوات، بسبب الظروف الزراعية السيئة بالأساس ونفوق جماعي للأسماك.

وأشارت بيانات صادرة عن مكتب الإحصائيات العام التابع للحكومة إلى أن الاقتصاد تباطأ بصورة طفيفة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 6٫21 % في عام 2016، مقابل 6٫68 % في عام 2015.

وعزت الحكومة تباطؤ الاقتصاد إلى النمو الضعيف في قطاعات الزراعة والغابات والثروة السمكية، التي سجلت أقل معدل للنمو منذ عام 2011 عند 1٫36 %.

وعزا مكتب الإحصائيات أيضاً تباطؤ الاقتصاد إلى نفوق جماعي للأسماك في السواحل الوسطى من فيتنام في أبريل الماضي. وبسبب التخلص من أكثر من مئة طن من الأسماك بسبب الملوثات بشكل غير قانوني في البحر من قبل إحدى منشآت الصلب في إقليم «ها تين»، تضرر قطاع الأسماك في المنطقة.