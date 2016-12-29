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783 مليون درهم القيمة الإجمالية للتداولات

أسواق المال المحلية تتماسك رغم عمليات بيع من المؤسسات
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

شكلت عمليات بيع من المستثمرين المؤسساتيين ضغطا على أسواق المال المحلية خلال جلسة الأمس، إلا أن مشتريات الأجانب في سوق العاصمة أبوظبي مكنت السوق من التماسك والبقاء في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف، في حين أن المستثمرين الأجانب سجلوا محصلة بيع في سوق دبي المال ما زاد الضغط على مؤشر السوق ودفعه للانخفاض بشكل طفيف.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 783 مليون درهم، خلال جلسة الأمس.

وتفصيلا، أغلق المؤشر العام للأسعار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0,06% عند مستوى الإغلاق البالغ 4472 نقطة تقريبا.

وشهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إبرام 1415 صفقة على أسهم 31 شركة، تم من خلالها تداول 116,23 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 163,34 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 15 شركة مقابل تراجع أسعار 13 شركة أخرى واستقرار أسعار 3 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية لأول أمس.

وتركزت التداولات على أسهم العقار بشكل عام، حيث بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الدار العقارية نحو 30 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على سعر 2,59 درهم بتراجع 4 فلوس مقارنة مع سعر الإغلاق أول أمس. ... المزيد
     
 

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