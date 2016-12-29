غرفة عجمان تطلق أول «حاضنة أعمال»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان أول حاضنة أعمال في عجمان، والتي تعد أحد مخرجات حلقة شبابية – أحد مبادرات مجلس الإمارات للشباب -التي تم عقدها في عجمان حول الشباب وريادة الأعمال، وذلك بهدف توفير بيئة محفزة لاحتضان أعمال الشباب وتطوير أعمالهم وشركاتهم، ودعم رواد الأعمال من الشباب.

حضر الإطلاق معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وعبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة عجمان والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وفيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، حيث اطلعت معالي شما المزروعي على حاضنة الأعمال الجديدة، وأهم الخدمات التي تقدمها لرواد الأعمال، مؤكدةً على أهمية المركز والدور الذي سيلعبه في رفد قطاع ريادة الأعمال في عجمان بصورة خاصة، والدولة بصورة عامة.

وتحاورت معالي شما المزروعي مع عدد من رواد الأعمال حول آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى أهم التحديات التي واجهوها خلال إطلاق مشاريعهم الخاصة، كما تناقشت معهم حول آليات الاستفادة من المقترحات ورصدها وإيجاد حلول مبتكرة للنمو بقطاع ريادة الأعمال في الدولة.

وثمنت معاليها جهود القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهاتها ليصبح الشباب الإماراتي نموذجاً يحتذى به في ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الجديدة، مؤكدةً في نفس الوقت على أهمية إيصال صوت الشباب وترجمته إلى واقع ملموس، وهو أحد أهداف حلقات شبابية، ومشددة في نفس الوقت على الدور الكبير للجهات الحكومية المحلية والاتحادية في توفير البيئة الملائمة لدعم وضمان نجاح واستدامة مشاريع الشباب ورواد الأعمال.

من جانبه، أكد عبدالله المويجعي، أن إطلاق المركز يأتي في سياق ضرورة توحيد الجهود وتضافرها في عام الخير لتنعكس على المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات وتفعيل العلاقة بين القطاع الحكومي والخاص، واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن أهداف المركز تصب بشكل مباشر في دعم رواد الأعمال بما يعكس دور ومسؤولية الغرفة في ذلك.

وأكد حرص غرفة عجمان على توفير حلول عصرية لإنجاح واستدامة مشاريع شباب وشابات الأعمال، معتبرا أن توفير حاضنة الأعمال ستمكنهم من توفير مكاتب وقاعات اجتماعات متميزة تلبي نمو أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة بما يزيد من نجاهم على مستوى الأعمال.