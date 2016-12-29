سوق السفر العربي يركز على التقنيات الحديثة في القطاع

دبي (الاتحاد)

تسهم الابتكارات الجديدة في مجال تكنولوجيا السفر بإحداث ثورة في قطاع السياحة، حيث تتغير العادات الاستهلاكية واستراتيجيات التسويق على المدى القصير والمتوسط باستمرار بفضل التقنيات والمفاهيم الجديدة مثل جوازات السفر السحابية، وتجربة السفر الشخصية، والواقع الافتراضي والتطبيقات الإلكترونية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كولييرز إنترناشيونال».

ويستضيف سوق السفر العربي (الملتقى 2017) أكثر من 70 عارضاً في مجال تقنيات السفر.يشير تقرير اتجاهات التقنية والسياحة الذي أعدته «كولييرز إنترناشيونال» قبيل انعقاد (الملتقى 2017) في أبريل المقبل بدبي، إلى وجود 5 عوامل رئيسية تؤثر في قطاع السفر وهي: حلول نقل الأمتعة البيومترية، وجوازات السفر السحابية، والسفر الشخصي، وتطبيقات السفر، والسفر الافتراضي.

وقال سيمون برس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: «تلعب التكنولوجيا البيومترية دوراً مهماً في تطور أنظمة تتبع الأمتعة وتخليص البضائع، وقامت العديد من الجهات باعتماد هذه التكنولوجيا بالفعل مثل شركة الطيران الهولندية (‏KLM) ‬ومطار ‬دبي ‬الدولي. ‬ونتوقع ‬أن ‬تشهد ‬الخدمات ‬المتعلقة ‬بالسفر ‬مزيداً ‬من ‬التطور ‬والتقدم ‬لتعزيز ‬الطابع ‬الشخصي ‬لتجربة ‬المسافر. ‬وتحتل ‬دبي ‬مرتبة ‬رائدة ‬من ‬حيث ‬توظيف ‬تقنيات ‬السفر ‬وكيفية ‬زيادة ‬الاعتماد ‬عليها ‬دون ‬إزعاج ‬المسافرين»‬.

وحددت «كولييرز إنترناشيونال» أربعة جوانب مميزة لتقنيات قطاع الضيافة، حيث يتمثل العامل الأول في الاستفادة من أجهزة (‏beacons) ‬للاتصال ‬اللاسلكي ‬عبر ‬البلوتوث ‬في ‬الأماكن ‬العامة، ‬ما ‬يسمح ‬بتعزيز ‬التسويق ‬ضمن ‬الملكية. ‬أما ‬العامل ‬الثاني ‬فهو ‬سهولة ‬العثور ‬على ‬خيارات ‬بديلة ‬مثل ‬استخدام ‬تطبيق (‬Airbnb.com) ‬والاتجاه ‬المتزايد ‬إلى تجارب ‬السفر ‬المميزة ‬دون ‬الحاجة ‬إلى الفنادق، ‬وذلك ‬بالإضافة ‬إلى ‬أنظمة ‬الدفع ‬الافتراضية ‬وتطبيقات ‬الهواتف ‬الذكية ‬المتكاملة.

وتعززت شعبية تقنيات الواقع الافتراضي في قطاع السفر بفضل حملة (‏Travel Brilliantly) ‬التي ‬أطلقتها «‬ماريوت ‬إنترناشيونال» ‬والتي ‬تركز ‬بشكل ‬كبير ‬على ‬تعزيز ‬وتسويق ‬الوجهات ‬أولاً.=

كما يتم تسليط الضوء على أهمية الذكاء الصناعي (‏AI) ‬في ‬قطاع ‬السفر، ‬وكيف ‬يمكن ‬لهذه ‬التكنولوجيا ‬أن ‬تساعد ‬على ‬جعل ‬السفر ‬والسياحة ‬أكثر ‬أمناً ‬في ‬المستقبل، ‬مع ‬مناقشة ‬أبرز ‬ردود ‬الفعل ‬الاستهلاكية ‬العالمية ‬لدور ‬الروبوتات ‬والذكاء ‬الاصطناعي ‬في ‬قطاع ‬السفر.