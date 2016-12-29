«طيران الإمارات» تنقل ربع مليون راكب خلال أول 3 أيام من 2017

دبي (الاتحاد)

أظهرت بيانات الحجوزات أن المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات في مطار دبي الدولي، يستقبل نحو 250 ألفاً من ركاب طيران الإمارات خلال الأيام الثلاثة الأولى من 2017.

ويُتوقع أن يسجل يوم الاثنين 2 يناير ذروة الحركة، حيث تقدَّر أعداد الركاب الذين يستخدمون المبنى 3 ما يزيد على 87 ألف راكب. وعززت «طيران الإمارات» فريق العاملين في المطار خلال الفترة المذكورة لتسهيل إجراءات ركابها وتوفير تجربة سفر مريحة لهم، حسب بيان أمس.

وتسجل «طيران الإمارات» لرحلاتها القادمة إلى دبي والمغادرة منها، نسب إشغال عالية بداية السنة الجديدة 2017 مع عودة المسافرين، بعد قضاء إجازاتهم وعطلاتهم في الخارج إلى دبي، أو منها إلى مختلف المحطات ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتنصح «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير على الطرق المؤدية إلى المطار خلال موسم العطلات، علماً بأن إنهاء إجراءات السفر متاح لجميع الركاب قبل 6 ساعات من موعد إقلاع الرحلة. كما يمكن للمسافرين عمل إجراءات سفرهم عبر الإنترنت قبل 90- 48 ساعة من موعد المغادرة.