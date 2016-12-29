«دبي للسياحة» تستضيف 1000 خبير من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» نحو 1000 خبير في قطاع السياحة وتنظيم المؤتمرات من 24 دولة شملت أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، اطلعوا على حجم النمو الحاصل في القطاع السياحي بالإمارة خلال الربع الأخير من عام 2016 عبر سلسلة من الرحلات التعريفية التي نظّمتها لهم الدائرة في وجهات سياحية مختلفة من الإمارة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «شهدت دبي عاماً استثنائيا مذهلاً بالفعل، وذلك لما قدّمته من مجموعة عروض سياحية جديدة ومتنوعة للزوّار. ويسرنا التعاون مع خبراء السياحة من الأسواق العالمية وعلى كل الأصعدة، وتشكل هذه المبادرات فرصة قيمة للوفود لاختبار التجارب السياحية في دبي على أرض الواقع وما تقدمه من عروض خاصة للعائلات، والاطّلاع على دورها في تعزيز بيئة الأعمال على نطاق أوسع، كما تزودهم بفرص فريدة للتواصل مع كبار الموردين».

كما استضافت دبي وفوداً متخصصة من العديد من الدول الأخرى مثل البرازيل والصين، فيما استقبلت دبي أيضاً متخصصين في مجال تنظيم المؤتمرات خلال المنتدى العالمي لأفضل المدن 2016، والذي نُظِّم بالتعاون مع تحالف أفضل المدن، وهي شبكة عالمية بين 11 هيئة يجمعها التزام واحد بتقديم معايير استثنائية.