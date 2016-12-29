«واحة السجاد والفنون» تنطلق اليوم بـ200 ألف قطعة

دبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض واحة السجاد والفنون، التي تأتي ضمن «مهرجان دبي للتسوّق» تحت شعار «نسيج من الإبداع»، من خلال 90 جناحاً لـ45 شركة مشاركة في المعرض، إضافة إلى 200 ألف قطعة حرير وصوف معروضة، بحسب بيان أمس.
ويستقبل المعرض الزوار والمتسوقين يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً على مدار الأسبوع، حيث تفتح أبوابها للجمهور من الزوّار والمتسوّقين في مركز دبي التجاري العالمي حتى 15 يناير 2017، ليقدّم لهم خلال الدورة الحالية العديد من الفعاليات المميزة، التي تتواءم مع «مهرجان دبي للتسوّق»، وما يتم توفيره من تجارب تسوّق مختلفة لأنواع مميزة من السجاد اليدوي، وعرض توليفة لأكبر وأروع أنواع السجاد اليدوي من دول مختلفة، مع فرص الفوز بجوائز قيمة.
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وأضاف: «تم تخصيص جزء من المعرض لإقامة متحف للقطع النادرة من السجاد والأنتيك يصل عمرها إلى 400 عام، تم جلبها خصيصاً للمعرض من مناطق مختلفة من إيران وأذربيجان، وذلك لعرضها كمقتنيات لإبهار مرتادي الواحة من المتسوقين، كما تشمل الواحة أيضاً جزءاً خاصاً للفنانين التشكيليين الراغبين بالمشاركة وعرض أعمالهم المختلفة، حيث سيتم إقامة معرض فني خاص يوم 4 يناير عن الأعمال الفنية التي عبرت عن ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي».
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وقد تم زيادة مساحة معرض واحة السجاد، بنسبة 20%، لتصل المساحة الإجمالية إلى 8000 متر مربع، يعرض المشاركون فيها قطعاً نادرة من السجاد اليدوي من خلال 90 جناحاً لـ45 شركة مشاركة في المعرض، حيث حجزت مساحة المعرض بالكامل، بالإضافة إلى زيادة القطع المعروضة في الدورة الحالية إلى 200 ألف قطعة حرير وصوف، وتبلغ نسبة السجاد اليدوي المصنوع من الحرير في المعرض 80% من المعروضات التي تم تصنيعها في أشهر مناطق صناعة السجاد في العالم مثل (إيران، باكستان، أفغانستان، أذربيجان أوزبكستان، تركمانستان، تركيا، الهند، الصين، كشمير).