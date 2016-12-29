فعاليات وحملات الشركاء الاستراتيجيين تضفي البهجة على زوّار «دبي للتسوّق»

دبي (الاتحاد)

تتعزز أهمية مهرجان دبي للتسوق كل عام، لما يشكله من موسم مهم لقطاع التجزئة وللسياحة في دبي، وتحرص كبرى الشركات على دعم الدورة الثانية والعشرين لهذا الحدث السنوي المهم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في الفترة ما بين 26 ديسمبر2016 حتى 28 يناير2017 تحت شعار الحملة التسويقية «تسوق.اربح.احتفل».

وتلعب الشراكة الراسخة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركات القطاع الخاص، الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، دوراً مهماً في وصول المهرجان إلى هذه المكانة البارزة ضمن المهرجانات العالمية، حيث تطلق العديد من الشركات الخاصة ومراكز التسوق تنظيم فعاليات مميزة، وإطلاق حملات ترويجية ضخمة، ورصدت جوائز قيمة لتضفي المزيد من الفرح والبهجة على زوّار دبي خلال هذه الفترة، وتجعل تجربتهم أغنى.

وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «‬أصبح ‬مهرجان ‬دبي ‬للتسوق ‬من ‬الأحداث ‬المهمة ‬التي ‬يحرص ‬الكثير ‬من ‬زوار ‬دبي ‬على ‬المشاركة ‬فيه ‬والاستمتاع ‬بفعالياته ‬المتنوعة ‬وعروضه ‬الترويجية ‬الهائلة، ‬ولقد ‬جاء ‬نجاح ‬المهرجان ‬نتيجة ‬الشراكة ‬الحقيقية ‬بين ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص»‬.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2017 كلاً من: طيران الإمارات، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي فستيفال سيتي، ودبي مول، وماجد الفطيم العقارية، وميركاتو، وباريس غاليري، وإينوك، ونخيل مولز، وسوق دبي الحرة، ومراس، واتصالات، بالإضافة إلى الرعاة الرئيسيين لمهرجان دبي للتسوق وهما: فيزا، ومجموعة جمبو.