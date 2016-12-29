الطيار محمد هلال.. يحلق في سماء العطور والمطاعم

فهد الأميري (دبي)

الطيار محمد هلال المواطن الإماراتي الشاب، بعد أن امتهن التحليق في الهواء، آثر أن يطلق العنان للاستثمار الشخصي في مهن مرتبطة بالحواس، بدأ حياته موظفا براتب 9800 درهم إماراتي..، واليوم يمتلك سلسة محال للعطور والمطاعم و9 علامات تجارية.

يقول محمد هلال إنه تمكن من تحقيق جزء من حلمه، في عالم التجارة وتصنيع العطور، حين رسم مشوارا واضحا منذ نحو 15 عاما من خلال محل للعطور في إمارة دبي برأس مال لا يتجاوز 500 ألف درهم، لينطلق بعدها إلى العالمية حيث أسس 7 محال موزعة على إمارات الدولة، فضلا عن إنشائه لسلسة مطاعم، ذات الطابع الإماراتي المعاصر، إلى جانب 9 علامات تجارية إماراتية ستقفز العام المقبل إلى 26 علامة تجارية.

الإماراتي الشاب محمد هلال يؤكد أن هدفه الأسمى هو إيجاد بصمة خاصة لدولة الإمارات في عالم الاستثمار والتجارة وإطلاق علامات تجارية إماراتية تعكس طموح وتمييز ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتابع أن شعاري في الحياة«أحب عملي»، إيمانا منه أن حب العمل يسهم بشكل مؤثر في تطوره والارتقاء به، فحين يعمل ما يحب سيكون استثنائيا في تحقيق الإبداع والتميز في النتائج، مؤكدا أن الطموح الأسمى للشركة الخاصة يتركز في صنع علامة تجارية إماراتية لها طابعها الخاص.