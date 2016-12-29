«الإمارات العالمية للألمنيوم» تفتتح مكتب مبيعات في ميسوري الأميركية

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، مكتب مبيعات جديداً لها في ولاية ميسوري الأميركية كخطوة ضمن إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها بسوق الولايات المتحدة، التي تعمل بها منذ نحو عشرين عاماً، بحسب بيان أمس.

ويعزز المكتب الجديد، الذي يعمل تحت اسم «دوبال أمريكا»، أواصر التواصل بين شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» وعملائها بالولايات المتحدة، وقد بدأت الشركة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم إلى السوق الأميركية منذ عام 1998 من خلال وكالة شريكة تستقر في مقاطعة سانت لويس، ولكنها في عام 2014 اتخذت خطوة استراتيجية، وقامت بافتتاح أولى مكاتبها الرسمية هناك بفريق عمل مكوّن من أربعة أفراد، وجاء ذلك ضمن مساعيها لتلبية الطلب الأميركي المتزايد على منتجاتها.

ونجحت الشركة في فتح مكتب جديد للمبيعات بمساحة أكبر من المكتب الأول البالغة مساحته 3500 قدم مربعة، وذلك لتوفير المساحة المطلوبة لاستيعاب فريق العمل الذي شهد نمواً بمعدل خمسة أضعاف. وتبلغ مساحة المكتب الجديد 7 آلاف قدم مربعة، ويستوعب نحو 25 موظفاً، كما يضم مساحةً إضافية للتوسعات المستقبلية. وخلال الأعوام القليلة السابقة، أضافت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو تسعة مناصب مرموقة ضمن فريق عملها كما تمكّنت من مضاعفة حجم أعمالها بنجاح.

وقال وليد العطار، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حضورنا بالولايات المتحدة لا سيّما وأنها سوقاً رائدةً تمثّل قيمةً كبيرةً لأعمالنا.

ولأننا نقدم منتجات ألمنيوم عالية النقاء والجودة لعملائنا في أي ميناء بالولايات المتحدة الأميركية، فإننا ندرك تماماً ضرورة توطيد أواصر التواصل مع عملائنا بسرعة وكفاءة، ومن هنا جاءت فكرة افتتاح المكتب الجديد. وحقيقةً، كانت مقاطعة سانت لويس الخيار الأمثل منذ البداية، حيث تتوافر فيها جميع العناصر والمتطلبات، فبعد سنوات قليلة أصبحنا نمتلك مقومات متميّزة جعلتنا في موقع فريد لمواصلة تحقيق النمو. وفي إطار جهودنا لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتنا من السوق الأميركية، قمنا بتوسيع فريق العمل ومضاعفة حجم أعمالنا هناك. ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بمساعدة فريقنا المتميّز الذي يضم مجموعة من الكفاءات والكوادر الرائعة».