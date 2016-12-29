«تكرير» تمنح عقدين لمشروع إنتاج الجازولين والعطريات

أبوظبي (الاتحاد)

منحت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، إحدى شركات مجموعة أدنوك، عقدين لمشروعها الخاص بإنتاج الجازولين (وقود السيارات) والعطريات.

حيث يهدف هذا المشروع لزيادة قدرات شركة تكرير في إنتاج وقود السيارات.

يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتطور والنمو، حيث تخطط شركة تكرير إلى رفع إنتاجها من وقود السيارات إلى 9.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022 في إطار تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من وقود السيارات والعطريات بإضافة 4.2 مليون طن سنوياً من وقود السيارات و1.6 مليون طن سنوياً من العطريات.

وتم إرساء عقد التصاميم الهندسية الأولية إلى شركة اميك الدولية المحدودة في ردينج بالمملكة المتحدة. إلى ذلك، أعلنت شركة تكرير عن منح عقد تراخيص تقنيات المشروع لشركة آكسنس فرنسا.