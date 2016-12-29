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لتوسعة عمليات إنتاج الوقود

«تكرير» تمنح عقدين لمشروع إنتاج الجازولين والعطريات
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

أبوظبي (الاتحاد)

منحت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)، إحدى شركات مجموعة أدنوك، عقدين لمشروعها الخاص بإنتاج الجازولين (وقود السيارات) والعطريات.

حيث يهدف هذا المشروع لزيادة قدرات شركة تكرير في إنتاج وقود السيارات.

يأتي هذا القرار تماشياً مع استراتيجية أدنوك للتطور والنمو، حيث تخطط شركة تكرير إلى رفع إنتاجها من وقود السيارات إلى 9.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022 في إطار تلبية احتياجات إمارة أبوظبي من وقود السيارات والعطريات بإضافة 4.2 مليون طن سنوياً من وقود السيارات و1.6 مليون طن سنوياً من العطريات.

وتم إرساء عقد التصاميم الهندسية الأولية إلى شركة اميك الدولية المحدودة في ردينج بالمملكة المتحدة. إلى ذلك، أعلنت شركة تكرير عن منح عقد تراخيص تقنيات المشروع لشركة آكسنس فرنسا.

وقال عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة التكرير والبتروكيماويات في شركة أدنوك: «هدفنا هو إطلاق الإمكانات الكاملة لتعزيز قيمة أصول الشركة من خلال مشروع الجازولين والعطريات، والذي سيمكننا من تلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق المنتجات المكررة، وكذلك تعزيز قيمة كل برميل يتم إنتاجه». ... المزيد
     
 

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