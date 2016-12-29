«أدنوك» تدرس فرص النمو الجديدة في 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال عام 2016 ركائز مهمة تشكل منصة لجهود تطوير الأداء، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون مورداً مسؤولاً وموثوقاً يسعى إلى الاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

وأكدت أدنوك، في ردها على أسئلة «الاتحاد»، أنها ستواصل في عام 2017، وما بعده، دراسة وتحديد فرص النمو الجديدة في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز القيمة من كل برميل نفط يتم تكريره من خلال تطوير وتوسعة الأعمال الخاصة بالتكرير والتسويق وإنتاج البتروكيماويات.

ومنذ تأسيسها قبل ما يزيد على 45 عاماً، حظيت «أدنوك» برعاية واهتمام الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان لتوجيهاته ومتابعته الميدانية أثر كبير على التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بدور محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستمر نمو القطاع في ظل اهتمام ورعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم ثابت ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.