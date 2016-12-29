دبي (الاتحاد)

‬وقع ‬مركز ‬حمدان ‬للإبداع ‬والابتكار ‬في ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬بدبي، ‬مذكرة ‬تفاهم ‬بالتعاون ‬مع ‬شركة «‬الخدمات ‬المتحدة ‬للعلامات ‬التجارية ‬وبراءات ‬الاختراع»‬، ‬وذلك ‬في ‬مجال ‬حماية ‬براءات ‬اختراعات ‬أعضاء ‬المركز، ‬من ‬خلال ‬تقديم ‬خدمات ‬حقوق ‬الملكية ‬الفكرية، بحسب بيان أمس.

ويشارك ‬الطرفان ‬في ‬رعاية ‬ثقافة ‬الابتكار ‬وحماية ‬الابتكار ‬عبر ‬تنفيذ ‬النماذج ‬الأولية ‬للاختراعات، ‬وبالتالي ‬العمل ‬على ‬تطوير ‬وتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة ‬للارتقاء ‬بها ‬إلى ‬أفضل ‬المستويات ‬على ‬الصعيدين ‬المحلي ‬والدولي.

ويوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار حزمة من الحلول والبرامج بالشراكة مع شركة «الخدمات المتحدة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع»، وتتألف الشركة من المحامين والإداريين المتخصصين في كافة مجالات حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وكافة الأمور المتعلقة بها.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وماريا فاروق عرفان خان، المدير التنفيذي لشركة الخدمات المتحدة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين.

وقال سعيد المري: «نطمح في مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تشجيع الشباب المواطنين على الخروج بابتكارات واختراعات محلية، من خلال توفير عدد من الخدمات التي تهدف إلى تنفيذ هذه الابتكارات.

ومن هذا المنطلق يسعدنا العمل بالتعاون مع شركة«الخدمات المتحدة» لتحقيق رؤية واستراتيجية دبي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء، عبر تمكين المشاريع الناشئة من تنفيذ النماذج الأولية للاختراعات، وتسهيل عملية تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهذه الابتكارات».

وقالت ماريا فاروق عرفان خان: «نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستُعزز على مر السنوات القادمة، بحيث تكون بوابة لحماية جيل الابتكار القادم الذي يجري رعايته في دولة الإمارات.

نسعى من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تعزيز وجودنا في إمارة دبي، وتوسيع قاعدة العملاء. الشركة حريصة على استمرار مواكبة العالم من التكنولوجيات الجديدة والاستراتيجيات اللازمة لحماية المعرفة والرؤية والأفكار. وسنواصل العمل الدؤوب لنكون واحده من أفضل شركات الملكية الفكرية في المنطقة من خلال مختلف المجلات القانونية الصادرة في كل عام».