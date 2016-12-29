الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان بالأحرف الأولى على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الطرفين.

جاء ذلك، خلال استقبال يونس حاجي الخوري؛ وكيل وزارة المالية، كلا من يرلان خيروف نائب وزير الاستثمار والتنمية بجمهورية كازاخستان، وخيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، في مقر الوزارة بأبوظبي.

ووقع الاتفاقية بالأحرف الأولى كل من ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية من جانب وزارة المالية، وتوياكباييف ساباربيك، رئيس مجلس إدارة لجنة الاستثمار في وزارة الاستثمار والتنمية الكازخستانية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية ومجالات التعاون المختلفة بين الدولتين، كما تم استعراض أحدث التطورات في مجالات الطاقة البديلة والطاقة النووية ومجال الفضاء، وسبل تقليل الاعتماد على النفط كمورد للطاقة، مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة.

وتعليقاً على اللقاء، قال يونس حاجي الخوري: «يسعدنا توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية كازاخستان بالأحرف الأولى، لما لها من دور في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمارات الخارجية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا الطرفين. ويشكل توقيع هذه الاتفاقية خطوة متقدمة نحو توطيد العلاقات الدولية، وإضافة هامة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2013».

وناقش الطرفان أيضاً جملة من المواضيع في مقدمتها الرؤية الاستراتيجية للدولة، إلى جانب أحدث ما توصلت إليه المفاوضات المتعلقة باتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار. هذا وقد وجهت وزارة المالية خلال اللقاء دعوة رسمية لجمهورية كازاخستان لحضور جلسة تكنولوجيا الخدمات المالية FinTech التي ترعاها الوزارة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات والمزمع عقدها في شهر فبراير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالأحرف الأولى قد جاء ثمرة لمفاوضات الجلسة الخامسة حول هذا الشأن والتي عقدت في يوليو المنصرم في أبوظبي، بناء على نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة مع كازاخستان والتي عقدت فعالياتها في شهر مايو 2016 في العاصمة الكازخستانية.