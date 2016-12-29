سرور بن محمد يزور حوض «جلف كرافت» لبناء المراكب في أم القيوين

أم القيوين (وام)

زار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان حوض بناء المراكب التابع لشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» والواقع في إمارة أم القيوين.

وأجرى سموه جولة في حوض بناء المراكب، اطلع خلالها على أحدث ما توصلت إليه صناعة اليخوت في الدولة، مبدياً إعجابه بمستوى منتجات «جلف كرافت»، ونُظم التصنيع والإنتاج المتطورة التي تعتمدها.

كما أشاد سموه بالجهود التي تبذلها الشركة من أجل رفع راية الصناعة الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ما يُعزّز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما وأنها الشركة الإماراتية الأولى في مجال بناء اليخوت السوبر الفارهة على مستوى المنطقة.

ورحب محمد بن حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة الشركة بزيارة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مشيداً بالدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية في الدولة والحرص على إعلاء شأنها، معرباً عن بالغ الشكر والتقدير باسمه واسم جميع العاملين في «جلف كرافت» لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

واعتبر رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت» الزيارة أبلغ تأكيد للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الإمارات بالصناعات الوطنية، مؤكداً أن الحرص الشديد على تطبيق أعلى معايير الجودة ساعد في الارتقاء والمنافسة في كبرى الأسواق العالمية.