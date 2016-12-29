الحب وقوف لا وقوع.. والعطاء تعبير عن اتّقادنا بالحياة

إعداد ــ عبير زيتون

شكل «المذهب الإنساني» هاجس الرؤية البحثية التي عمل عليها عالم النفس والفيلسوف الإنساني والناقد الاجتماعي الألماني - الأميركي المعروف «إريك بينشاس فروم» (1900 – 1980) الذي يُصنف ضمن كبار المفكرين الاجتماعيين العظماء، الذين قدموا للإنسانية رؤية بحثية معمقة تعالج قضايا الإنسان الفرد، في اجتماعيته، انفصاله، اتصاله، وأشكال هذا الاتصال مع المحيط، وفق توجه فكري يؤمن بضرورة التوليف بين «الجوهر الروحاني» و«التفكير العقلاني معاً»، لتتوسع نظرته البحثية نحو رؤية شاملة لمشكلات الإنسان المعاصر، فالموضوع الأساسي لجميع كتابات «فروم» هو أن الإنسان يحس بالوحدة، والعزلة لأنه انفصل عن الطبيعة، وعن الحب الإنساني الناضج. وكتبه الثلاثة التي كونت شهرته، وهي: «الهروب من الحرية 1941» و«الإنسان لنفسه 1947»، و«المجتمع السليم 1955» تدور حول هذه القضايا وسبل علاجها. ويرى فروم في مؤلفاته العديدة: أن السبل تضيق بالإنسانية الحالية، وتدفع بالإنسان إلى الاختلال، والاضطراب، ولابد من خطوة جريئة إلى الأمام تخرجه من مرحلة شبه الإنسانية الحالية، التي لم يصبح فيها الإنسان بعد كامل الإنسانية، نحو عالم جديد يحترم «الوجود الإنساني»، عالم يقوم على مفهوم «الحب الناضج» القادر على محاربة سوءات مجتمع الرأسمالية اليوم من النرجسية، والطمع، والحقد. هذه الشذريات مستمدة من كتابه «فن الحب» بحث في طبيعة الحب وأشكاله.

إن الحب فن تماماً كما أن الحياة فن. إذا أردنا أن نتعلم كيف نحُب فعلينا أن ننطلق بالطريقة عينها، التي ننطلق بها إذا أردنا أن نتعلم أيَ فن آخر كالموسيقى، أو الرسم، أو النجارة، أو فن التطيب، أو الهندسة.

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في ثقافة يسودها اتجاه السوق، ويعدُ النجاح المادي فيها هو «القيمة البارزة»، فإنه لن يوجد ما يدعو إلى الدهشة عندما تهتدي «علاقات الحب الإنسانية» بأنموذج المقايضة نفسه، الذي يحكم السلعة، وسوق العمل.