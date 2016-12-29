برتولوتشي: بالأفلام خرجَتُ على أبي!

نص- برناردو برتولوتشي

ترجمة- أمين صالح

وُلدت في بارما، في بيت مليء بالكتب والأشعار. أبي (أتيليو برتولوتشي) كان شاعراً وناقداً سينمائياً. كان يأخذني معه، وأنا صغير، لمشاهدة الأفلام.. أحياناً فيلمين في اليوم. لقد اعتاد أن يشاهد الأفلام كل يوم تقريباً لغرض الكتابة عنها في جريدة محلية في بارما. بالنسبة إليّ، مشاهدة الأفلام كانت تعني الانتقال من الريف إلى المدينة. العلاقة إذن هي بين المدينة الأسطورية والسينما الأسطورية. لقد علّمني أبي أن أنظر إلى السينما، أن أفهم السينما، أن أحب السينما.

الشعر كان شيئاً متوارثاً، شيئاً يجري في دم العائلة. والشعر هو أول ما قرأت. كان موجوداً في المنزل، تستطيع أن تشعر به في هواء العائلة.

بدأتُ كتابة الشعر، وأنا في السادسة من عمري، محاولاً محاكاة أبي، لأنه كان شخصاً موهوباً، وهذا ما يفعله معظم أبناء الموهوبين. ومن المحتمل أني توقفت عن كتابة الشعر، وأنا في العشرين تقريباً، لأني أردت، بوعيٍ، أن أكفّ عن محاكاته.