ضفائر الوحدة

لينا أبو بكر

(1)

لغتك تدل على وطنك كما يدلك وطنك عليها، إنها مشروعك الوطني حين يكون وطنك معجمك اللغوي، وبينهما وشيجة إبداعية تضرب جذورها في عمق التداعيات التاريخية والدلالية...

اللغة ليست وطنا بديلاً، ولكنها في حد ذاتها الوطن، فأن تتأمل الاتحاد ككيان بمعزل عن الاتحاد كصيغة لغوية لا يكفي طالما أن البلاغة المزدوجة تكمن باليقين اللغوي المبني على ثوابت وطنية، يتقاطع معها في الفكرة والدولة التي هي إمارة أمّ تضم سبع إمارات في سياق تعبيري يعكس بلاغة الانتماء للوطن كلغة...

(2)