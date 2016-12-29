مرثية قائد دون كيشوتي

حنا عبود

لا حاجة أن نقرأ أفكار مثقف مثل صادق جلال العظم، فكل المثقفين وضعوا أفكارهم على أوراقهم، ولكن عندما نحاول تقديم فذلكة عن الدوافع والبواعث، والمنطلقات الفكرية التي لم يفصح عنها المفكر نفسه، فلا بد أن نكون على حذر شديد جداً، ولو استعنا بالظواهر إلى أبعد حد، وبخاصة أن صديقنا الراحل كان يكثر من الاغتراب، فلا يعيش في بلده كثيراً، فهو بين سورية ولبنان وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة.. كان مثل سندباد ألف ليلة وليلة في أسفاره. وهذا ما جعلنا نحذر عندما «نقرأ» ما يقع خلف تفكيره، من غير أن تشفع لنا معرفتنا به، بل ربما كانت هذه المعرفة من جملة عوامل الزوغان والتضليل. فلتتجاوز روحك عن أخطائنا أيها الصادق العزيز.

من أين نبدأ؟

سوف نبدأ من العقيدة الماركسية كما صاغها فريدريك إنجلز، وتبعه، تبعية كاملة ومتشددة الرفاق البلاشفة، وتبع الرفاق البلاشفة، يساريو أوروبا والعالم الثالث. باختصار: المعلم الأول في الفلسفة الماركسية لم يكن ماركس، أو على الأقل عند الآسيويين، ونحن متأكدون من هذا، بل كان إنجلز. وحتى لينين عندما يصل إلى الفلسفة الماركسية فإنه يعتمد على إنجلز فيكثر منه الشواهد وبخاصة ما يتعلق بالمشكلة الأساسية في الفلسفة، وليس في الفلسفة الماركسية وحدها. لذلك نظن أن البدء من إنجلز، أو بالأحرى من النقطة التي وضعها إنجلز، والتي تحمس لها الكثيرون، وبالأخص صديقه جيورجي بليخانوف، يكون خير مدخل إلى شخصية الراحل العزيز صادق جلال العظم.

من هنا نبدأ