نتوءات بشرية في الوجود

د. سعيد توفيق

لماذا نحن هنا والآن؟ لماذا كنا ولم نكن؟... تأمل هذا السؤال البسيط الذي طالما حيِّر الكثيرين من قبل، لتعرف أن وجودك في هذه الحياة هو مجرد مصادفة، وهي مصادفة تتكرر كل يوم على أنحاء شتى لا حصر لها: أنت أتيت إلى هذا الوجود الفسيح مثل آلاف غيرك يولدون كل يوم، لمجرد أن أباك قد نكح امرأة ما هي أمك، وكان من الممكن ألا يحدث هذا. وحتى عندما حدث هذا، كان من الممكن أن تكون ذكراً أو أنثى، وكان من الممكن ألا تكون على الخِلقة التي أنت عليها، وكان من الممكن ألا تُولد أصلًا. وجودك إذن هو مجرد مصادفة أو مجرد حالة عارضة، أي مجرد حالة أنتجها مصنع الطبيعة الذي ينتج آلافاً من البشر غيرك كل دقيقة، وفقاً لقوانين الطبيعة التي فطرها الله في الكون.

ولكن لا ينبغي أن تبتئس من تلك الحقيقة، فأنت لست مجرد نكرة في هذا الوجود، اللهم إلا إذا أردت أن تكون نكرة! فأنت منذ وعيت وجودك أصبحت مسؤولًا عما أنت عليه، أو عما تريد أن تكون. إذا فهمت ذلك، فهذا يعني أنك فهمت شيئاً مهماً يتعلق بروح الفلسفة الوجودية التي عادةً ما تقترن بالفيلسوف الشهير سارتر، رغم أن هناك فلاسفة وجوديين لا يقلون عنه أهمية، ورغم أن هذه الفلسفة الوجودية هي مجرد فرع من أصل أعظم يُسمى فلسفة الوجود العام التي يعد هيدجر أعظم مؤسسيها. ومع ذلك فإن سارتر (الفرع) أكثر شهرة من هيدجر (الأصل)، وذلك من طبائع الأشياء والأحوال في الحياة. ولا أريد أن أخوض في تلك المسألة الفلسفية، لأنني أريد أن أخوض فحسب في مضمون الموضوع الذي أتناوله هنا.

من طبائع الأمور أن أغلب الناس الذين يُنتجَهم مصنع الطبيعة بالآلاف كل دقيقة يصبحون كائنات مشوَّهة، وكأنها أخطاء ناتجة عن عيوب صناعية تنشأ من مصنع الطبيعة الذي يكتفي بأن يعمل وفقاً للقوانين البيولوجية التي فطرها الله في الكون، دون أن يُعنى بغاية الموجود البشري والنحو الذي ينبغي عليه أن يكون. فما بالك إن تصادف أن كان ميلادك في بلاد متخلفة! ستجد في عالمك المتخلف أغلبية من هؤلاء البشر الذين لا ينشغلون بأي سؤال وجودي: لا ينشغلون بأية فكرة أو بأي شيء حقيقي يتعلق بالروح، أعني بالفكر والعقل والوجدان الأخلاقي والجمالي، فهم ينشغلون فقط بذواتهم في مستواها الجسماني، متوهمين أن الذات هي مجرد الجسم الذي يسكنون، ولذلك تراهم لا يتساءلون عن أي موضوع يتعلق بالروح أو العقل، فتراهم أيضاً ينشغلون بالحيز الضيق لوجودهم، أعني الحيز الخاص بوجودهم الجسماني، لا وجودهم الروحي. أولئك يكونون في مسلكهم أشبه بالحيوانات (الوضيعة)، وإن تبدوا لنا في هيئة بشرية، فمثل هذه الحيوانات تنشغل بالدفاع العدواني عن غذائها الذي يحفظ عليها وجودها الجسماني، وعن الحيز المكاني الذي تعيش فيه. لا تطرح معظم الحيوانات على نفسها سؤال الوجود ولا تعرف عنه شيئاً... بعضها فقط يعرف ذلك بطريقة مباشرة وتلقائية دون تأمل (ومنها الحيوانات رفيعة القدر كالكلاب والقرود العليا). ومن المفارقات العجيبة التي عرفتها من الخبرة أن قلة من البشر تعرف تلك القلة من الحيوانات، لأنها تعرف أن ما يجمع بينهما هو تلك المشاعر الرقيقة العميقة التي تنبع من الفطرة التي فطر الله الموجودات عليها.

البشر الحقيقيون