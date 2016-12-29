  • الخميس 30 ربيع الأول 1438هـ - 29 ديسمبر 2016م

يعرّي نفسه ويصفي حساباته مع حاله في سيرته الذاتية

دورميسون.. حياة في كتاب
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

هاشم صالح

أعترف بأني أجد متعة حقيقية في قراءة مؤلفات الكاتب الفرنسي جان دورميسون. مبدئياً كان ينبغي ألا أقرأه أبداً. فلا شيء يجمعني به. لقد ولد في القصور و«في فمه ملعقة من ذهب»، كما يقول المثل الفرنسي. بل وتوجد مدينة صغيرة باسم عائلته نحو باريس. ذلك أنه من عائلة أرستقراطية عريقة في تاريخ فرنسا. وكان رئيساً لتحرير الفيغارو أكبر جريدة يمينية ليبرالية. كما كان مشرفاً على قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية باليونيسكو، وبالأخص على مجلة «ديوجين» الشهيرة. وفيها كتبت خيرة أقلام فرنسا. ثم انتخب مبكراً عضواً في الأكاديمية الفرنسية ونال الشرف الرفيع. ثم إنه يسكن في أرقى الضواحي الباريسية وأغناها، حيث يسكن ساركوزي أيضاً وبقية المشاهير والأغنياء الكبار. وحتما يسكن فيلا تشبه القصور إن لم تكن قصراً حقيقياً. فما الذي يجمعني بشخص كهذا؟ أين الثرى من الثريا؟

في الواقع يجمعني به شيء واحد فقط هو: حب الأدب. فهو ذواقة من أعلى طراز للشعر والنثر على حد سواء. وإنها لمتعة حقيقية أن تسمعه يتحدث عن كبار أدباء فرنسا ماضياً وحاضراً، وبالأخص شاتوبريان. وهو لا يمل من الاستشهاد بعبارته التي تقول: (ينبغي أن نقتصد في توزيع احتقارنا على الآخرين. ذلك أن عدد «المحتاجين» كبير جداً!). العبارة بالفرنسية أقوى وأبلغ بكثير، وأكاد أعتذر عن ترجمتها. ولكني أعطيت معناها على ما أعتقد. ولا يمكن أن يذكرها دورميسون إلا وهو يكاد ينقلب على قفاه من الضحك. عبارة أدبية بليغة لا يقدر عليها إلا الكتاب الكبار من أمثال شاتوبريان. لكن جان دورميسون الغني الأرستقراطي ليس فقط معجباً بشخص يميني مثله كشاتوبريان، وإنما هو معجب جداً أيضاً بشخص يقف على النقيض منه تماماً: أراغون. نعم أراغون الشيوعي! إنه لا يمل من ذكره والاستشهاد بأشعاره. وهذا يعني أن الأدب يجمع الأضداد الذين لا يجمع بينهم شيء. إنه يتجاوز الانقسامات السياسية والتفاوتات الطبقية. فالشعر ليس رجعياً ولا تقدمياً. الشعر إما أن يكون شعراً أو لا يكون. نقطة على السطر. ما معنى شاعر يساري ماركسي تقدمي قياساً إلى بدوي الجبل أو نزار قباني؟

ما يشبه وصية أخيرة

لنعد إلى جان دورميسون وكتابه الأخير الذي يشبه الوصية الأخيرة أو المذكرات الشخصية. ذلك أن الرجل تجاوز التسعين (من مواليد 1925). وهو ما انفك يودعنا في كل مرة على مدار كتبه الأخيرة المتلاحقة. إنه يخاف أن يموت قبل أن يقول كل ما يريد قوله. لقد أزعجنا من كثرة التوديع والتحسر إلى درجة أننا قد نموت قبله!

على أي حال لقد آن الأوان لكي نذكر عنوان الكتاب بعد كل هذه الديباجة الملفقة. إنه طويل على النحو التالي: «سأقول على الرغم من كل شيء بأن هذه الحياة كانت جميلة». والعبارة ليست له وإنما مستعارة من شاعره المفضل: أراغون. هكذا تلاحظون أن الرجل يريد أن يودع، يريد أن يرحل. ولكن قبل أن يرحل لن يتركنا مرتاحين لحظة واحدة. وحسناً فعل. فنحن المستفيدون في الواقع من إضاءاته وتحليلاته وذكرياته الاسترجاعية وصراعاته مع نفسه. لنتركه إذن يصفي حساباته مع حاله لا أقول على ظهرنا وإنما على مسامعنا. إنه لا يتردد عن تعرية ذاته، بل ويفضح نفسه بنفسه أمامنا. والدليل على ذلك أنه يعترف بسر خطير كان قد كتمه طيلة خمسين سنة: وهو أنه أغرى زوجة ابن عمه بل وخطفها وعاش معها فترة من الزمن قبل أن يتخلى عنها. يقول: «أشعر بالعار ليس فقط لأني خطفت زوجة ابن عمي الذي كان مثل أخي، وإنما لأني تخليت عنها بكل جبن، ولم أستطع تحمل مسؤولية فعلتي الشائنة تلك». إذن فالرجل يعري نفسه ويصفي حساباته مع حاله، وهذا شرف له في الواقع. فلا شيء يجبره على هذه التعرية أمام الأنظار. بل ويحاكم نفسه بنفسه على مدار الكتاب الذي نشرته غاليمار في نحو الخمسمئة صفحة. ... المزيد
     
 

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