دورميسون.. حياة في كتاب

هاشم صالح

أعترف بأني أجد متعة حقيقية في قراءة مؤلفات الكاتب الفرنسي جان دورميسون. مبدئياً كان ينبغي ألا أقرأه أبداً. فلا شيء يجمعني به. لقد ولد في القصور و«في فمه ملعقة من ذهب»، كما يقول المثل الفرنسي. بل وتوجد مدينة صغيرة باسم عائلته نحو باريس. ذلك أنه من عائلة أرستقراطية عريقة في تاريخ فرنسا. وكان رئيساً لتحرير الفيغارو أكبر جريدة يمينية ليبرالية. كما كان مشرفاً على قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية باليونيسكو، وبالأخص على مجلة «ديوجين» الشهيرة. وفيها كتبت خيرة أقلام فرنسا. ثم انتخب مبكراً عضواً في الأكاديمية الفرنسية ونال الشرف الرفيع. ثم إنه يسكن في أرقى الضواحي الباريسية وأغناها، حيث يسكن ساركوزي أيضاً وبقية المشاهير والأغنياء الكبار. وحتما يسكن فيلا تشبه القصور إن لم تكن قصراً حقيقياً. فما الذي يجمعني بشخص كهذا؟ أين الثرى من الثريا؟

في الواقع يجمعني به شيء واحد فقط هو: حب الأدب. فهو ذواقة من أعلى طراز للشعر والنثر على حد سواء. وإنها لمتعة حقيقية أن تسمعه يتحدث عن كبار أدباء فرنسا ماضياً وحاضراً، وبالأخص شاتوبريان. وهو لا يمل من الاستشهاد بعبارته التي تقول: (ينبغي أن نقتصد في توزيع احتقارنا على الآخرين. ذلك أن عدد «المحتاجين» كبير جداً!). العبارة بالفرنسية أقوى وأبلغ بكثير، وأكاد أعتذر عن ترجمتها. ولكني أعطيت معناها على ما أعتقد. ولا يمكن أن يذكرها دورميسون إلا وهو يكاد ينقلب على قفاه من الضحك. عبارة أدبية بليغة لا يقدر عليها إلا الكتاب الكبار من أمثال شاتوبريان. لكن جان دورميسون الغني الأرستقراطي ليس فقط معجباً بشخص يميني مثله كشاتوبريان، وإنما هو معجب جداً أيضاً بشخص يقف على النقيض منه تماماً: أراغون. نعم أراغون الشيوعي! إنه لا يمل من ذكره والاستشهاد بأشعاره. وهذا يعني أن الأدب يجمع الأضداد الذين لا يجمع بينهم شيء. إنه يتجاوز الانقسامات السياسية والتفاوتات الطبقية. فالشعر ليس رجعياً ولا تقدمياً. الشعر إما أن يكون شعراً أو لا يكون. نقطة على السطر. ما معنى شاعر يساري ماركسي تقدمي قياساً إلى بدوي الجبل أو نزار قباني؟

ما يشبه وصية أخيرة

لنعد إلى جان دورميسون وكتابه الأخير الذي يشبه الوصية الأخيرة أو المذكرات الشخصية. ذلك أن الرجل تجاوز التسعين (من مواليد 1925). وهو ما انفك يودعنا في كل مرة على مدار كتبه الأخيرة المتلاحقة. إنه يخاف أن يموت قبل أن يقول كل ما يريد قوله. لقد أزعجنا من كثرة التوديع والتحسر إلى درجة أننا قد نموت قبله!