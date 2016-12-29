أي شيفرة تحكم الكون؟

الفاهم محمد

إيغور وغريشكا بوغدانوف هما توأمان فرنسيان من أصل روسي، ولدا سنة 1949. عرفا في بداية الأمر في ميدان التنشيط التلفزيوني، وبعد ذلك تفرغا للكتابة في مجال الخيال العلمي، وعلم الفلك، والبحث في القضايا المحرجة للعلم، مثل قضية الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، لكنهما عرفا بالخصوص من خلال كتبهما المثيرة للجدل مثل: «ما قبل الانفجار العظيم» 2004 و«نحن لسنا وحدنا في الكون» سنة 2007 و«وجه الله» 2010 و«فكر الله» في 2012 ثم «نهاية الصدفة» في 2013، وآخر كتاب لهما كان تحت عنوان: «الشيفرة السرية للكون» والذي صدر سنة 2015.

ما يثير في موضوع الأخوان بوغدانوف ليس فقط طابعهما البحثي، وقدرتهما على طرح القضايا العلمية المعقدة بلغة مبسطة. يكفي أن ننظر إليهما لنعرف بماذا يتعلق الأمر. من هما هذان الشخصان اللذان يحملان رأسين كبيرين، تعلوهما تشوهات قبيحة وذقن متدلٍ إلى الأسفل. لا يوجد حتى الآن تفسير قاطع حول ما أصابهما، لكن الأرجح هو أنهما يعانيان مرضاً غريباً ونادراً يدعى «باجيه paget» يصيب العظام ويحدث فيها حدبات ونمواً غير طبيعي. مع ذلك هذه مجرد تخمينات فالرجلان لا يريدان الإفصاح عن سبب ما أصابهما، بل هما يزيدان الأمر غموضاً من خلال تصريحاتهما الغريبة.

سألهما أحد الصحافيين عما أصابهما فردا قائلين: «كيفما كان الحال هذا لا يهم ما دمنا قد جئنا من الخارج. نحن أول كائنين فضائيين يتمتعان بتصريح للإقامة فوق الأرض». طبعا هما ذكرا هذا على سبيل المزاح. غير أن الشائعات والقيل والقال كثيرة حول هويتهما، وما يزيد الطين بلة أنهما لا يريدان تقديم توضيحات حول طبيعة مرضهما. بل يرفضان قطعاً أن يكون الأمر يتعلق بمرض أو حتى بعملية تجميلية فاشلة.

إذن من هما هذان الشخصان اللذان يظهران كمسخين غريبين؟